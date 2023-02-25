Минэкономразвития: Иркутской области выделят 240 млн рублей на развитие туризма

Иркутская область получит в 2023 году 240 млн рублей на развитие туризма, в том числе на обустройство туристического центра Иркутска.

РИА Новости

Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. «В течение месяца доведём до Иркутской области 240 млн рублей на обустройство туристического центра (Иркутска. — RT), проведение событийных мероприятий», — цитирует Решетникова ТАСС. Как ранее сообщало ФАН, аналитики сервиса Туту.ру провели исследование и выяснили, что самым популярным направлением при раннем бронировании авиабилетов на лето стали Сочи, Москва и Петербург.