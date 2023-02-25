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Минэкономразвития: Иркутской области выделят 240 млн рублей на развитие туризма

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Иркутская область получит в 2023 году 240 млн рублей на развитие туризма, в том числе на обустройство туристического центра Иркутска.
Минэкономразвития: Иркутской области выделят 240 млн рублей на развитие туризма
  • РИА Новости

Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

«В течение месяца доведём до Иркутской области 240 млн рублей на обустройство туристического центра (Иркутска. — RT), проведение событийных мероприятий», — цитирует Решетникова ТАСС.

Как ранее сообщало ФАН, аналитики сервиса Туту.ру провели исследование и выяснили, что самым популярным направлением при раннем бронировании авиабилетов на лето стали Сочи, Москва и Петербург.

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