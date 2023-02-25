Минэкономразвития: Иркутской области выделят 240 млн рублей на развитие туризма
- РИА Новости
Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
«В течение месяца доведём до Иркутской области 240 млн рублей на обустройство туристического центра (Иркутска. — RT), проведение событийных мероприятий», — цитирует Решетникова ТАСС.
Как ранее сообщало ФАН, аналитики сервиса Туту.ру провели исследование и выяснили, что самым популярным направлением при раннем бронировании авиабилетов на лето стали Сочи, Москва и Петербург.