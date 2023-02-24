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Суд в Москве арестовал фигуранта дела о поджоге общежития

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Суд арестовал на два месяца жителя обвиняемого в поджоге общежития в центре Москвы.
Суд в Москве арестовал фигуранта дела о поджоге общежития
  • РИА Новости

«Судом по ходатайству следствия фигуранту по уголовному делу о гибели людей в результате пожара в центре Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22.04.2023», — говорится в сообщении столичного СК.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в отеле МКМ в центре Москвы погибли семь человек.

СК России возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Позднее старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила, что пожар в отеле МКМ на Международной улице в центре Москвы произошёл в результате поджога.

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