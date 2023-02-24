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Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в Красноярске из-за разгерметизации салона

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Самолёт авиакомпании «Россия» совершил аварийную посадку в Красноярске из-за разгерметизации салона.
Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в Красноярске из-за разгерметизации салона
  • Gettyimages.ru
  • © Chaiwiwat Duangjinda / EyeEm

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Воздушное судно авиакомпании «Россия» Боинг-737-800, следовавшее сообщением Сочи — Красноярск, совершило аварийную посадку в аэропорту города Красноярска по причине разгерметизации салона воздушного судна», — говорится в сообщении.

На борту самолёта находились 167 пассажиров, по предварительным данным, пострадавших нет.

В январе сообщалось, что в результате жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Ненецком автономном округе (НАО) пострадали четыре человека.

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