Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в Красноярске из-за разгерметизации салона

Самолёт авиакомпании «Россия» совершил аварийную посадку в Красноярске из-за разгерметизации салона.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Воздушное судно авиакомпании «Россия» Боинг-737-800, следовавшее сообщением Сочи — Красноярск, совершило аварийную посадку в аэропорту города Красноярска по причине разгерметизации салона воздушного судна», — говорится в сообщении.

На борту самолёта находились 167 пассажиров, по предварительным данным, пострадавших нет.

В январе сообщалось, что в результате жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Ненецком автономном округе (НАО) пострадали четыре человека.