В Удмуртии активисты провели субботники на воинских мемориалах

Активисты партии «Единая Россия» и движения «Волонтёры Победы» провели субботники на воинских мемориалах в Удмуртии.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

В частности, в посёлке Новый Воткинского района активисты очистили территорию памятника «Защитникам Отечества» и арт-объект «Звезда» на Аллее Славы.

В селе Перевозное проведена расчистка памятника «Воинам-землякам, погибшим в годы войны...».

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возложил цветы к мемориалу Уральскому добровольческому танковому корпусу.