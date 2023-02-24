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В Удмуртии активисты провели субботники на воинских мемориалах

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Активисты партии «Единая Россия» и движения «Волонтёры Победы» провели субботники на воинских мемориалах в Удмуртии.
В Удмуртии активисты провели субботники на воинских мемориалах
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

В частности, в посёлке Новый Воткинского района активисты очистили территорию памятника «Защитникам Отечества» и арт-объект «Звезда» на Аллее Славы.

В селе Перевозное проведена расчистка памятника «Воинам-землякам, погибшим в годы войны...».

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возложил цветы к мемориалу Уральскому добровольческому танковому корпусу.

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