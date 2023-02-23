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Врач Нарбутов рассказал о работе в Турции после землетрясения

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Антон Нарбутов, заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Пирогова, поделился воспоминаниями о работе в Турции после землетрясения.
Врач Нарбутов рассказал о работе в Турции после землетрясения
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  • © dia images

«Полёт длился шесть часов, а первое, что бросилось в глаза после приземления, — количество и разнообразие спасательных бригад со всех стран. Очень много людей подключилось», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, к ним приходили те, кто не нуждался в госпитализации: пострадавшие с ожогами, травмами, респираторными инфекциями.

«Поняли, что с таким количеством пациентов необходимо поддерживать работу госпиталя круглосуточно, и оставляли дежурную бригаду. По ночам работал анестезиолог-реаниматолог, хирург, терапевт, травматолог — оставалась возможность оказывать любые виды помощи, только в меньших объёмах», — сообщил Нарбутов.

Он отметил, что с ними всегда находился переводчик.

Как добавил врач, за неделю работы весь коллектив очень сплотился, и это был удивительный опыт.

Ранее сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.

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