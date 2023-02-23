Врач Вечорко назвал группы риска по постковидному синдрому

Главный врач московской больницы имени Филатова доктор медицинских наук Валерий Вечорко рассказал, кто входит в группы риска по постковидному синдрому.

«На риск развития постковидного синдрома влияет как избыточный, так и недостаточный вес тела, возраст старше 80 лет, а также сопутствующие заболевания — хроническая и острая сердечная, лёгочная и почечная патологии, аллергия и аутоиммунные болезни», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, постковидный синдром — это состояние, при котором наблюдаются симптомы нарушения различных систем организма, возникшие через 3—12 недель и позже с момента установления диагноза COVID-19.

Как отметил Вечорко, постковид включает свыше 100 симптомов различной степени выраженности.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «кракен».