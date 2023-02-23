Во дворце культуры «Энергомаш» в Белгороде прошёл концерт ко Дню защитника Отечества
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В концертной программе приняли участие оркестр духовой и эстрадной музыки им. Шурупова, солистка Кристина Горовая и вокальный ансамбль «ФедораFolk» дворца культуры «Энергомаш», ансамбль народной музыки «Ватага» и солисты Белгородской государственной филармонии.
На концерте также выступил солист театра Александра Градского Эмиль Кадыров, исполнивший композиции из репертуара Муслима Магомаева, Александра Градского, Николая Носкова и Ильи Резника.
Кроме того, на сцене дворца культуры прозвучали песни патриотической направленности.