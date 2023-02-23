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Во дворце культуры «Энергомаш» в Белгороде прошёл концерт ко Дню защитника Отечества

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На сцене дворца культуры «Энергомаш» в Белгороде состоялся праздничный концерт ко Дню защитника Отечества, зрителями которого стали ветераны Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, семьи участников специальной военной операции.
Во дворце культуры «Энергомаш» в Белгороде прошёл концерт ко Дню защитника Отечества
  • Gettyimages.ru
  • © Gary John Norman

В концертной программе приняли участие оркестр духовой и эстрадной музыки им. Шурупова, солистка Кристина Горовая и вокальный ансамбль «ФедораFolk» дворца культуры «Энергомаш», ансамбль народной музыки «Ватага» и солисты Белгородской государственной филармонии.

На концерте также выступил солист театра Александра Градского Эмиль Кадыров, исполнивший композиции из репертуара Муслима Магомаева, Александра Градского, Николая Носкова и Ильи Резника.

Кроме того, на сцене дворца культуры прозвучали песни патриотической направленности.

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