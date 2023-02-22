Генпрокуратура направила в суд дело писателя Глуховского о дискредитации ВС России

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Глуховского*, который заочно обвиняется в дискредитации российских вооружённых сил.

«По версии следствия, в период с 10 марта по 10 мая 2022 года Глуховский, находясь за пределами Российской Федерации, разместил на своих личных страницах в социальных сетях личные публикации в виде текстовых записей и видеороликов, смонтированных с искусственно созданными доказательствами обвинения, содержащих под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о якобы совершении военнослужащими ВС России умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц, массовых убийств мирных жителей и изнасилованиях несовершеннолетних украинских школьниц в ходе проведения специальной военной операции», — цитирует ТАСС сообщение надзорного ведомства.

Отмечается, что судебное разбирательство будет проведено без фигуранта, все следственные действия по уголовному делу выполнены.

7 октября 2022 года рэпера Мирона Фёдорова*, известного как Oxxxymiron, и писателя Дмитрия Глуховского включили в перечень иноагентов в России.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 23.09.2022.