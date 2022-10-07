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Рэпера Oxxxymiron и писателя Глуховского включили в список иноагентов

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Рэпера Мирона Фёдорова, известного как Oxxxymiron, и писателя Дмитрия Глуховского включили в перечень иноагентов в России.
Рэпера Oxxxymiron и писателя Глуховского включили в список иноагентов
  • AP

«Фёдоров Мирон Янович, Сторожева Ирина Владимировна, Попова Алёна Владимировна», — следует из обновлённого перечня физлиц-иноагентов Минюста России.

Отмечается, что все трое внесены в список за осуществление политической деятельности.

Российский писатель Дмитрий Глуховский числится в перечне средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

В сентябре Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов украинского журналиста Романа Цимбалюка* и ещё трёх человек.

В графе, где содержится информация об источнике финансирования, у всех вышеупомянутых лиц указана Украина с пометкой «осуществление политической деятельности».

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 23.09.2022.

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