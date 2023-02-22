МО России утвердило право бесплатного проезда в транспорте для добровольцев

Участники добровольческих формирований будут иметь право бесплатного проезда на общественном транспорте, следует из приказа министра обороны России.

«Установить случаи и порядок предоставления гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, права на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом», — говорится в тексте приказа, размещённого на официальном портале правовой информации.

Право предоставляется добровольцам, которые содействуют выполнению задач российской армии в период мобилизации, военного положения, военного времени, при вооружённых конфликтах, контртеррористических операциях, операциях за пределами России.

Ранее в российском военном ведомстве заявили, что добровольцы и военнослужащие штурмовых подразделений мужественно выполняют сложнейшие задачи по освобождению Донбасса.