Ставропольский край экспортировал продукции на $1,6 млрд в 2022 году

Ставропольский край экспортировал в 2022 году продукции на $1,6 млрд в 2022 году, что на $100 млн больше, чем годом ранее.

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Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экономического развития. «Основные драйверы ставропольского экспорта — продукция химической промышленности, зерновая продукция, продукция пищевой перерабатывающей промышленности», — заявил глава ведомства Денис Полюбин. Промышленный экспорт в 2022 году составил около $1 млрд, экспорт продукции АПК — $600 млн. Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье вырос экспорт рыбы и морепродуктов.