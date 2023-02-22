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Ставропольский край экспортировал продукции на $1,6 млрд в 2022 году

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Ставропольский край экспортировал в 2022 году продукции на $1,6 млрд в 2022 году, что на $100 млн больше, чем годом ранее.
Ставропольский край экспортировал продукции на $1,6 млрд в 2022 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экономического развития.

«Основные драйверы ставропольского экспорта — продукция химической промышленности, зерновая продукция, продукция пищевой перерабатывающей промышленности», — заявил глава ведомства Денис Полюбин.

Промышленный экспорт в 2022 году составил около $1 млрд, экспорт продукции АПК — $600 млн.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье вырос экспорт рыбы и морепродуктов.

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