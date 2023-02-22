Мишустин поручил Мантурову проработать предложения по льготной аренде жилья работников ОПК
- РИА Новости
«Мантуров должен представить предложения по запуску специальной программы льготного арендного жилья для работников ОПК, расширению налоговых льгот при закупке компаниями отечественного высокотехнологичного оборудования и утверждению их перечня по отраслям», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Также Мантурова уполномочили курировать корректировку нормативной базы для закупок автомобилей с комплектом санитарно-диагностического оборудования.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил запустить программу льготной аренды жилья для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что программа льготной аренды жилья для работников оборонно-промышленного комплекса очень важна и перспективна.