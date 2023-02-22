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Мишустин поручил Мантурову проработать предложения по льготной аренде жилья работников ОПК

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Российский премьер Михаил Мишустин поручил главе Минпромторга Денису Мантурову представить предложения по запуску спецпрограммы льготного арендного жилья для работников ОПК.
Мишустин поручил Мантурову проработать предложения по льготной аренде жилья работников ОПК
  • РИА Новости

«Мантуров должен представить предложения по запуску специальной программы льготного арендного жилья для работников ОПК, расширению налоговых льгот при закупке компаниями отечественного высокотехнологичного оборудования и утверждению их перечня по отраслям», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Также Мантурова уполномочили курировать корректировку нормативной базы для закупок автомобилей с комплектом санитарно-диагностического оборудования.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил запустить программу льготной аренды жилья для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что программа льготной аренды жилья для работников оборонно-промышленного комплекса очень важна и перспективна.

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