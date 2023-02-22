Член ОП Данюк: Запад абсолютно забыл, что такое стандарты журналистики

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Международная федерация журналистов (МФЖ) приостановила членство России.

Собеседник RT отметил, что данное решение в очередной раз доказывает, что многие международные институты служат площадкой для принятия политически ангажированных решений.

«Причём принимаются они под давлением коалиции стран Запада. Запад абсолютно забыл, что такое стандарты журналистики и беспристрастная оценка происходящих событий. И, более того, даже любая альтернативная точка зрения, не критика, а именно альтернативная точка зрения, воспринимается на Западе как некая угроза, которую нужно обязательно ликвидировать», — рассказал Данюк.

По его мнению, если «ранее уважаемая международная организация» теперь руководствуется подобными принципами, то «хорошо, что Россия в ней больше не числится».

«Это уже деградация и такое вопиющее лицемерие, что мы должны сделать выбор в пользу неучастия в подобного рода ангажированных площадках, где решения принимаются с помощью политического давления и выступают как инструмент международной антироссийской пропаганды», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что Международная федерация журналистов приостановила членство в своей организации Союза журналистов России.

Об этом сообщил председатель организации Владимир Соловьёв.