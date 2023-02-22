Глава СЖР: международная федерация журналистов приостановила членство России

Международная федерация журналистов (МФЖ) приостановила членство в своей организации Союза журналистов России (СЖР), сообщил председатель Союза Владимир Соловьёв.

«Только что я получил письмо от генерального секретаря Международной федерации, в котором он мне сообщил, что на заседании исполкома организации принято решение приостановить членство СЖР», — цитирует РИА Новости Соловьёва.

По его словам, СЖР считает, что на это нет оснований, данное решение является политическим.

Ранее стало известно, что исполком Международной федерации журналистов (МФЖ) планирует рассмотреть вопрос о приостановке членства Союза журналистов России (СЖР) на заседании 22 февраля.