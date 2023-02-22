Флеболог Авакян рассказал, чего категорически нельзя делать при варикозе

Хирург-флеболог сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян рекомендовал отказаться от кофе и горячих ванн при варикозе.

В беседе с «Газетой.Ru» он также отметил, что для того чтобы снизить нагрузку на вены нижних конечностей, необходимо отказаться от интенсивных физических нагрузок, пересмотреть свой гардероб, скорректировать питание и отказаться от горячих ванн, бань и сауны.

По словам эксперта, заниматься спортом при варикозе всё-таки нужно, однако стоит выбирать щадящие нагрузки.

Также обычные чулочно-носочные изделия стоит заменить на компрессионные.

Врач порекомендовал соблюдать диету, согласно которой необходимо сократить потребление солёных продуктов, тяжёлой пищи и быстрых углеводов.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Невскими новостями» заявил, что вакцинация против кори является самым надёжным способом уберечься от болезни.