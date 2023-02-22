Флеболог Авакян рассказал, чего категорически нельзя делать при варикозе
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В беседе с «Газетой.Ru» он также отметил, что для того чтобы снизить нагрузку на вены нижних конечностей, необходимо отказаться от интенсивных физических нагрузок, пересмотреть свой гардероб, скорректировать питание и отказаться от горячих ванн, бань и сауны.
По словам эксперта, заниматься спортом при варикозе всё-таки нужно, однако стоит выбирать щадящие нагрузки.
Также обычные чулочно-носочные изделия стоит заменить на компрессионные.
Врач порекомендовал соблюдать диету, согласно которой необходимо сократить потребление солёных продуктов, тяжёлой пищи и быстрых углеводов.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Невскими новостями» заявил, что вакцинация против кори является самым надёжным способом уберечься от болезни.