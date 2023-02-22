Врач Романенко рассказала, как часто пожилым нужно измерять давление

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что пожилым с гипертонической болезнью следует измерять давление два раза в день — утром и вечером.

В беседе с «Москвой 24» она также отметила, что нужно обязательно измерять давление при плохом самочувствии.

По её словам, если нет никаких болезней, пациент не принимает гипотензивные препараты, то он измеряет давление по необходимости в кабинете врача как минимум раз в месяц и при изменении самочувствия.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Невскими новостями» заявил, что вакцинация против кори является самым надёжным способом уберечься от болезни.