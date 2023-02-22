Путин заявил, что весь российский народ является защитником Отечества
Президент России Владимир Путин заявил, что весь российский народ является защитником Отечества.
- РИА Новости
«Все, весь наш народ является защитником Отечества. Низкий всем поклон», — сказал он на митинг-концерте в «Лужниках».
Ранее сообщалось, что зрителям раздали пледы трёх цветов и флаги России. Также развёрнуты полевые кухни.
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