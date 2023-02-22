Президент России Владимир Путин заявил, что весь российский народ является защитником Отечества.

«Все, весь наш народ является защитником Отечества. Низкий всем поклон», — сказал он на митинг-концерте в «Лужниках».

Ранее сообщалось, что зрителям раздали пледы трёх цветов и флаги России. Также развёрнуты полевые кухни.