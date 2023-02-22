Узнать больше

Путин заявил, что весь российский народ является защитником Отечества

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что весь российский народ является защитником Отечества.
Путин заявил, что весь российский народ является защитником Отечества
  • РИА Новости

«Все, весь наш народ является защитником Отечества. Низкий всем поклон», — сказал он на митинг-концерте в «Лужниках».

Ранее сообщалось, что зрителям раздали пледы трёх цветов и флаги России. Также развёрнуты полевые кухни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить