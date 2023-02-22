В Новосибирске 99-летнего ветерана поздравили с Днём защитника Отечества
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Ветерану вручили цветы и подарки.
Михаил Мезин ушёл на фронт в 1941 году добровольцем, когда ему ещё не исполнилось 18 лет. Воевал под Сталинградом и в Донбассе. Дважды был тяжело ранен. За проявленный героизм награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны. Окончил службу в звании полковника.
Ранее «Взгляд» сообщал, что «Волонтёры Победы» и «Единая Россия» поздравили более 18 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны в рамках акции «С Новым годом, ветеран!».