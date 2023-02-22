Узнать больше

В Новосибирске 99-летнего ветерана поздравили с Днём защитника Отечества

Короткая ссылка
В Новосибирске 99-летнего фронтовика Михаила Мезина поздравили с Днём защитника Отечества сотрудницы военной полиции.
В Новосибирске 99-летнего ветерана поздравили с Днём защитника Отечества
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Ветерану вручили цветы и подарки.

Михаил Мезин ушёл на фронт в 1941 году добровольцем, когда ему ещё не исполнилось 18 лет. Воевал под Сталинградом и в Донбассе. Дважды был тяжело ранен. За проявленный героизм награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны. Окончил службу в звании полковника.

Ранее «Взгляд» сообщал, что «Волонтёры Победы» и «Единая Россия» поздравили более 18 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны в рамках акции «С Новым годом, ветеран!».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить