В Новосибирске 99-летнего ветерана поздравили с Днём защитника Отечества

В Новосибирске 99-летнего фронтовика Михаила Мезина поздравили с Днём защитника Отечества сотрудницы военной полиции.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Ветерану вручили цветы и подарки.

Михаил Мезин ушёл на фронт в 1941 году добровольцем, когда ему ещё не исполнилось 18 лет. Воевал под Сталинградом и в Донбассе. Дважды был тяжело ранен. За проявленный героизм награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны. Окончил службу в звании полковника.

Ранее «Взгляд» сообщал, что «Волонтёры Победы» и «Единая Россия» поздравили более 18 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны в рамках акции «С Новым годом, ветеран!».