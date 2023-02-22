В Минтрансе Подмосковья напомнили о правилах безопасности на дороге

В Министерстве транспорта Московской области призвали всех участников дорожного движения соблюдать правила и быть особо внимательными в праздничные выходные.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу министерства Алексея Гержика.

«В праздничные дни в связи со сложными погодными условиями призываю скорректировать модель поведения на дороге — не превышать скорость, избегать резких манёвров и перестроений», — сказал он.

Пешеходов призвали использовать световозвращательные элементы и переходить дорогу только на разрешающий сигнал светофора.

По словам Гержика, с 22 по 26 февраля ГИБДД будет строго контролировать соблюдение правил движения на дорогах во всех округах Подмосковья.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградскую область на повышение уровня безопасности дорожного движения в 2023 году направят 393,2 млн рублей по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».