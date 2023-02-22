Узнать больше

В Минтрансе Подмосковья напомнили о правилах безопасности на дороге

Короткая ссылка
В Министерстве транспорта Московской области призвали всех участников дорожного движения соблюдать правила и быть особо внимательными в праздничные выходные.
В Минтрансе Подмосковья напомнили о правилах безопасности на дороге
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу министерства Алексея Гержика.

«В праздничные дни в связи со сложными погодными условиями призываю скорректировать модель поведения на дороге — не превышать скорость, избегать резких манёвров и перестроений», — сказал он.

Пешеходов призвали использовать световозвращательные элементы и переходить дорогу только на разрешающий сигнал светофора.

По словам Гержика, с 22 по 26 февраля ГИБДД будет строго контролировать соблюдение правил движения на дорогах во всех округах Подмосковья.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградскую область на повышение уровня безопасности дорожного движения в 2023 году направят 393,2 млн рублей по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить