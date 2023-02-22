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Специалисты приступили к работе над устранением причин сбоя в работе Википедии

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Техслужба Wikimedia Foundation приступила к работе над устранением причин сбоя, из-за которого нарушился доступ к Википедии, заявил исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.
Специалисты приступили к работе над устранением причин сбоя в работе Википедии
  • РИА Новости

Он отметил, что сбой зафиксировали в 12:25 мск: некоторые проекты сервиса оказались недоступны для пользователей.

«В 12:36 внесены исправления, которые должны помочь. Техническая служба Wikimedia Foundation мониторит ситуацию», — цитирует Козловского ТАСС.

В мае президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором общества «Знание» Максимом Древалем подчеркнул, что стране нужны собственные просветительские проекты, так как одной Википедией пользоваться невозможно.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, запуск российского аналога Википедии планируется в 2023 году.

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