Специалисты приступили к работе над устранением причин сбоя в работе Википедии

Техслужба Wikimedia Foundation приступила к работе над устранением причин сбоя, из-за которого нарушился доступ к Википедии, заявил исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.

Он отметил, что сбой зафиксировали в 12:25 мск: некоторые проекты сервиса оказались недоступны для пользователей.

«В 12:36 внесены исправления, которые должны помочь. Техническая служба Wikimedia Foundation мониторит ситуацию», — цитирует Козловского ТАСС.

В мае президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором общества «Знание» Максимом Древалем подчеркнул, что стране нужны собственные просветительские проекты, так как одной Википедией пользоваться невозможно.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, запуск российского аналога Википедии планируется в 2023 году.