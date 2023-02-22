КТК остановил приём нефти с месторождения Тенгиз и прокачку в резервуарный парк терминала

Каспийский трубопроводный консорциум остановил прокачку нефти в резервуарный парк морского терминала компании под Новороссийском, а также приём нефти в систему с месторождения Тенгиз в Казахстане из-за затоваривания.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КТК.

Отмечается, что при этом приём нефти на НПС «Атырау» и на НПС «Комсомольская» осуществляется в пониженных режимах.

В ноябре стало известно, что Каспийский трубопроводный консорциум завершил ремонт на втором выведенном ранее из эксплуатации причале на нефтетерминале в Чёрном море.

КТК остановил отгрузку с двух выносных причальных устройств ВПУ-1 и ВПУ-2 в августе 2022 года после обнаружения на этих ВПУ трещин в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести.