КТК завершил ремонт на обоих причалах в Чёрном море

Каспийский трубопроводный консорциум завершил ремонт на втором выведенном ранее из эксплуатации причале на нефтетерминале в Чёрном море.

«29 ноября 2022 года в полном объёме завершены работы по замене танка плавучести (ТП) на выносном причальном устройстве — ВПУ-2. Успешно выполнены гидростатические испытания. ВПУ готов к перевалке нефти на танкера», — говорится в сообщении на сайте компании.

КТК остановил отгрузку с двух выносных причальных устройств ВПУ-1 и ВПУ-2 в августе 2022 года после обнаружения на этих ВПУ трещин в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести.

ВПУ-1 был введён в эксплуатацию после ремонта 11 ноября 2022 года.