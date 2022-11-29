КТК завершил ремонт на обоих причалах в Чёрном море

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Каспийский трубопроводный консорциум завершил ремонт на втором выведенном ранее из эксплуатации причале на нефтетерминале в Чёрном море.
КТК завершил ремонт на обоих причалах в Чёрном море
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«29 ноября 2022 года в полном объёме завершены работы по замене танка плавучести (ТП) на выносном причальном устройстве — ВПУ-2. Успешно выполнены гидростатические испытания. ВПУ готов к перевалке нефти на танкера», — говорится в сообщении на сайте компании.

КТК остановил отгрузку с двух выносных причальных устройств ВПУ-1 и ВПУ-2 в августе 2022 года после обнаружения на этих ВПУ трещин в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести.

ВПУ-1 был введён в эксплуатацию после ремонта 11 ноября 2022 года.

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