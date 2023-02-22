УФСБ по Кабардино-Балкарии задержало пятерых подозреваемых в торговле людьми

В Кабардино-Балкарии задержаны пять человек, которые подозреваются в торговле людьми.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

По данным ведомства, с 2010-го по 2019 год подозреваемые подбирали на территории Кабардино-Балкарии женщин, склоняли их к переезду в одно из зарубежных государств, где вовлекали в занятие проституцией.

В региональном СУ СК уточнили, что, по версии следствия, «бизнес» был организован жительницей Кабардино-Балкарской Республики 1964 года рождения.

Ей помогали пять её знакомых, также местных жительниц.

«Девушек убеждали выехать за пределы страны для занятия проституцией, обещая им щедрое материальное вознаграждение. По прибытии потерпевших заставляли, в том числе под угрозой применения насилия, вступать в половой акт, удерживали против их воли, не давая вернуться в Российскую Федерацию, полученное потерпевшими денежное вознаграждение присваивалось и распределялось между участниками организованной преступной группы», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время задержаны пять подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Одна из подозреваемых объявлена в международный розыск.

В мае 2018 года в Астраханской области в пункте пропуска «Аксарайский» пограничники задержали уроженца Узбекистана, находившегося в международном розыске по подозрению в торговле людьми.