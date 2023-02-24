Специалист Артемьева назвала финансовые операции, которые банк может счесть сомнительными

Операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева пояснила в беседе с RT, какие финансовые операции привлекают особое внимание банков и что делать, чтобы не попасть под блокировку.

Как рассказала эксперт, все кредитные организации внимательно следят за поведением своих клиентов, поскольку это необходимо для предотвращения мошеннических действий и для исполнения налогового законодательства России.

По её словам, в список подозрительных действий входят в том числе более 30 операций в день, проведённых клиентами, операции по зачислению безналичных средств между физлицами в объёме более 100 тыс. рублей в день или 1 млн рублей в месяц, менее минуты между зачислением средств и их списанием, отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров).

При этом, как подчеркнула эксперт, попасть под блокировку или разбирательство с банком клиент рискует чаще всего в случаях, когда собирает «бинго» из этих признаков.

«Поэтому за то, что вы не платите с вашей карты за свет и газ, карательные санкции применять не будут. Также, согласно ФЗ №115, банки обязаны проверять все сделки, сумма которых превышает 600 тыс. рублей или такую же сумму в другой валюте», — предупредила она.

Если по вашему счёту есть поступления или списания на крупные суммы, банк вполне может затормозить транзакцию на два дня для разбирательств и запросить документы, подтверждающие экономическую целесообразность такой операции.

«Например, это может быть договор купли-продажи. Поэтому, если вы ожидаете или собираетесь перевести сами крупную сумму, напишите об этом в поддержку, предупредите их заранее, укажите причину и заранее позаботьтесь о подтверждающих документах, если у банка всё-таки возникнут вопросы», — посоветовала специалист.

Кроме этого, служба финансовой безопасности обращает внимание и на другие критерии: вывод нескольких крупных сумм подряд на разные счета, перевод денег адресатам, которые ранее уже скомпрометировали себя сомнительными операциями перед банком, запутанные, бессмысленные операции вроде быстрых зачислений и списаний.

«Во всех этих случаях банк может наложить блокировку на транзакцию для разбирательств. А в случае если обосновать экономическую целесообразность не получится, может и вовсе расторгнуть договор на обслуживание и попросить вывести все средства со счёта. Не отказывайтесь предоставлять банку подтверждающие документы, по возможности предупреждайте о грядущих операциях, которые могут показаться сомнительными. И используйте вашу карту по назначению: оплачивайте товары и услуги, подписки на цифровые сервисы, снимайте наличные», — заключила собеседница RT.

Ранее сообщалось, что Сбербанк планирует в мае запустить услугу, предполагающую возврат клиентам средств, которые были переведены на счета предполагаемых мошенников.