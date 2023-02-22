В Оренбуржье рассказали о планах по ремонту дорожной сети

В Оренбургской области около 50% дорог планируют привести в нормативное состояние до 2027 года.

Об этом сообщает RIA56.

Как уточняется, ремонт дорог в регионе будет идти поэтапно с 2023 по 2027 год.

«По планам, к 2028 году опорная сеть области будет соответствовать нормативу почти на всём протяжении — 1442 км дорог (98%). В общей сложности, в нормативное состояние приведут больше 50% региональных дорог и не менее 85% улиц в крупных городах», — отметил глава области Денис Паслер.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что за год число заявок на внутренние грузоперевозки выросло на 7%.