Соколов дал поручения правительству Кировской области по итогам послания президента Федеральному собранию

Губернатор Кировской области Александр Соколов дал поручения правительству региона по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Об этом сообщает progorod43.

«Большинство его посылов были связаны с развитием страны — это инфраструктурные проекты, строительство дорог, строительство социальных учреждений, школ. Кировская область, безусловно, в этом участвует. У нас есть поручения президента по развитию дорожной инфраструктуры, мы строим более десяти школ в этом году, у нас есть планы по строительству социальных объектов», — отметил Соколов.

По его словам, в пятилетний план развития строительной отрасли вошли арендные дома для предприятий ОПК.

«Сразу после послания я направил всем членам регионального правительства поручения по различным направлениям: и по созданию фонда поддержки участников спецоперации, и по созданию различных форм патриотического воспитания молодёжи, и по строительству дорог, и по продолжению газификации», — добавил губернатор.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», министр финансов России Антон Силуанов заявил, что все решения, которые российский лидер Владимир Путин озвучил во время своего послания Федеральному собранию, будут полностью профинансированы.

Выступление президента России Владимира Путина на послании Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

Он заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, президент признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России от 2012 года в связи с серьёзными изменениями международных отношений.