Депутат Заварзин прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин высказался о послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Ёмкие были моменты, отмеченные по поводу нашего населения: и увеличение прожиточного минимума, и раздел целый по семье, жильё, здравоохранение, новые веяния в образовании. Это очень здорово», — заявил Заварзин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, теперь будет составлена большая программа по реализации поставленных задач.

«Государственная дума должна уточнить ряд законов в быстром темпе», — добавил депутат.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», министр финансов России Антон Силуанов заявил, что все решения, которые российский лидер Владимир Путин озвучил во время своего послания Федеральному собранию, будут полностью профинансированы.

Выступление президента России Владимира Путина на послании Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

Он заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, президент признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России от 2012 года в связи с серьёзными изменениями международных отношений.