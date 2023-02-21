В «Народном фронте» поддержали предложение увеличить страховое покрытие пенсионных накоплений

Руководитель проекта «Народного фронта» «За права заёмщиков», член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Евгения Лазарева прокомментировала предложение увеличить страховое покрытие пенсионных накоплений.

«Мы поддерживаем предложение президента об установке страхового покрытия пенсионных накоплений до 2,8 млн рублей, поскольку это будет дополнительной гарантией безопасности инвестиций граждан в своё будущее», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, пенсионные накопления — более социально значимый финансовый инструмент, и вполне логично, что он нуждается в более серьёзных гарантиях.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», министр финансов России Антон Силуанов заявил, что все решения, которые российский лидер Владимир Путин озвучил во время своего послания Федеральному собранию, будут полностью профинансированы.

Выступление президента России Владимира Путина на послании Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

Он заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, президент признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России от 2012 года в связи с серьёзными изменениями международных отношений.