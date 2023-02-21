Депутат Нилов рассказал подробности о фонде помощи семьям бойцов СВО

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (фракция ЛДПР) Ярослав Нилов заявил, что специальный государственный фонд помощи семьям бойцов СВО будет действовать в каждом регионе России.

«В России будет создан специальный фонд, который, в частности, займётся вопросами помощи семьям, потерявшим близких в ходе специальной военной операции. Я полагаю, чтобы он заработал, нужно будет принимать специальный федеральный закон, где будут заложены правовые основы», — сказал он в беседе с URA.RU.

Как отметил Нилов, будет создана группа по реализации тезисов послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Она совместно с правительством будет готовить правовые основания для выполнения поставленной задачи», — добавил депутат.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», министр финансов России Антон Силуанов заявил, что все решения, которые российский лидер Владимир Путин озвучил во время своего послания Федеральному собранию, будут полностью профинансированы.

Выступление президента России Владимира Путина на послании Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

Он заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, президент признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России от 2012 года в связи с серьёзными изменениями международных отношений.