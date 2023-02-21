Депутат Гаврилов прокомментировал послание президента России Федеральному собранию

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов высказался о послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

В беседе с газетой «Известия» депутат отметил, что среди основных задач — создание национального бизнеса, который получит гарантии сохранения капитала и сможет инвестировать прибыль в развитие.

«Эти меры создадут благоприятный экономический климат внутри страны», — сказал Гаврилов.

По его словам, это простимулирует внутренние инвестиции, позволит запустить процесс экономического роста и повысить уровень жизни многих россиян.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», министр финансов России Антон Силуанов заявил, что все решения, которые российский лидер Владимир Путин озвучил во время своего послания Федеральному собранию, будут полностью профинансированы.

Выступление президента России Владимира Путина на послании Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

Он заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, президент признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России от 2012 года в связи с серьёзными изменениями международных отношений.