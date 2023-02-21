Депутат Чепа прокомментировал послание президента Федеральному собранию

Депутат Госдумы Алексей Чепа высказался о послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Помимо того что президент очень подробно оценил сегодняшнюю ситуацию, он поднял широченный пласт социальных вопросов, которые должны поднять нашу страну на новый уровень», — заявил Чепа в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, Россия должна рассчитывать на свои силы, которые у неё есть.

Парламентарий также отметил вопросы поддержки бизнеса.

«Поддерживать как законодательно, так и в банковской сфере. Сегодня у малого бизнеса появился шанс быть более вовлечённым в госэкономику», — добавил он.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», министр финансов России Антон Силуанов заявил, что все решения, которые российский лидер Владимир Путин озвучил во время своего послания Федеральному собранию, будут полностью профинансированы.

Выступление президента России Владимира Путина на послании Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

Он заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, президент признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России от 2012 года в связи с серьёзными изменениями международных отношений.