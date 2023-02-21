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Кабмин повысил максимальную планку тарифа за проезд по платным федеральным трассам

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Российское правительство повысило максимальную планку тарифа за проезд по платным федеральным трассам.
Кабмин повысил максимальную планку тарифа за проезд по платным федеральным трассам
  • РИА Новости

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на правовом портале.

Как указывает РИА Новости со ссылкой на документ, кабмин повысил максимальную планку тарифа за проезд по платным федеральным трассам в России для легковых автомобилей с 3 до 5 рублей за километр, по новым — с 3 до 8 рублей за километр.

Для грузовых автомобилей максимальная планка тарифа также поднимается: с 11,57 до 14,25 рублей за километр, по новым платным дорогам — до 25 рублей за километр.

Ранее сообщалось, что бесплатный проезд по платным дорогам для владельцев электротранспорта запускают с марта.

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