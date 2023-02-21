Депутат Кизеев прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
- РИА Новости
«Президент подробно остановился на развитии нашей страны, концентрируя внимание на том, что экономическая война, развёрнутая против России, не дала своих результатов», — заявил Кизеев в беседе с ФАН.
По его словам, большое внимание было уделено социальным вопросам.
«Очень чётко сформулирована задача по развитию образования, научного потенциала, поддержке молодых учёных», — сказал депутат.
Со своей стороны, депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с Nation News отметила, что для новых регионов России послание президента стало первым.
«И я убеждена, что жителям этих территорий было важно услышать, а главное — ощутить на себе ту самую колоссальную поддержку, которую наше государство оказывает с первых дней начала спецоперации и по сей день. Более того, с каждым днём она многократно растёт», — сказала Фролова.
Выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.
Он заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.
Кроме того, президент признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России от 2012 года в связи с серьёзными изменениями международных отношений.