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Депутат Кизеев прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

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Депутат Госдумы Михаил Кизеев высказался о послании российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию.
Депутат Кизеев прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
  • РИА Новости

«Президент подробно остановился на развитии нашей страны, концентрируя внимание на том, что экономическая война, развёрнутая против России, не дала своих результатов», — заявил Кизеев в беседе с ФАН.

По его словам, большое внимание было уделено социальным вопросам.

«Очень чётко сформулирована задача по развитию образования, научного потенциала, поддержке молодых учёных», — сказал депутат.

Со своей стороны, депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с Nation News отметила, что для новых регионов России послание президента стало первым.

«И я убеждена, что жителям этих территорий было важно услышать, а главное — ощутить на себе ту самую колоссальную поддержку, которую наше государство оказывает с первых дней начала спецоперации и по сей день. Более того, с каждым днём она многократно растёт», — сказала Фролова.

Выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

Он заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, президент признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России от 2012 года в связи с серьёзными изменениями международных отношений.

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