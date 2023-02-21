Депутат Якубовский поддержал решение о бессрочной догазификации

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский заявил, что бессрочная догазификация — важное решение.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт ЕР.

«Что касается догазификации, это важное решение, в том числе в свете того, что в ряде регионов начинается процесс газификации населённых пунктов. Это значит, что граждане, проживающие в них, также смогут воспользоваться программой социальной догазификации», — сказал Якубовский.

По его словам, также это позволит жителям вновь газифицируемых населённых пунктов получить право на участие в данной программе и бесплатно подвести газ к своим участкам.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», министр финансов России Антон Силуанов заявил, что все решения, которые российский лидер Владимир Путин озвучил во время своего послания Федеральному собранию, будут полностью профинансированы.

Выступление президента России Владимира Путина на послании Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

Он заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, президент признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России от 2012 года в связи с серьёзными изменениями международных отношений.