Экономист Калашников прокомментировал решение о выплатах маткапитала семьям из новых регионов

Заслуженный экономист Сергей Калашников прокомментировал решение о выплатах материнского капитала семьям из новых регионов России.

«У нас есть три источника. Во-первых, регулярно пересматривается бюджет, вносятся в него коррективы. Это делает Госдума по представлению правительства. Второе — фонд благосостояния, третий источник — закрытые фонды, которые всегда есть у правительства в резерве», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в Крыму и Севастополе те, кто имел такое право, воспользовались им.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», министр финансов России Антон Силуанов заявил, что все решения, которые российский лидер Владимир Путин озвучил во время своего послания Федеральному собранию, будут полностью профинансированы.

Выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

Он заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, президент признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России от 2012 года в связи с серьёзными изменениями международных отношений.