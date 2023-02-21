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Воробьёв: Подмосковье продолжит оказывать поддержку Донбассу

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В Московской области продолжат работу по оказанию поддержки Донбассу, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
Воробьёв: Подмосковье продолжит оказывать поддержку Донбассу
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Люди оказались в беде, мы это все прекрасно, как и каждая семья, видели. И президентская программа предполагает активное восстановление того, что позволяет жить и взрослым, и детям — ходить, передвигаться, учиться, лечиться», — сказал Воробьёв.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», министр финансов России Антон Силуанов заявил, что все решения, которые российский лидер Владимир Путин озвучил во время своего послания Федеральному собранию, будут полностью профинансированы.

Выступление президента России Владимира Путина на послании Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

Он заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, президент признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России от 2012 года в связи с серьёзными изменениями международных отношений.

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