Руденя назвал решения Путина важными для развития потенциала Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя прокомментировал послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

В частности, Руденя отметил значимость решений, направленных на развитие сферы образования, поддержку регионов в реализации социально значимых проектов.

«Это важно для развития потенциала региона и страны. Потому что научные кадры, инженеры сегодня обеспечивают достижения в промышленности и экономике. Кроме того, объявлено решение об ускоренном предоставлении регионам средств на реализацию нацпроектов. Таким образом, мы сможем существенно увеличить число новых социальных объектов», — сказал губернатор.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», министр финансов России Антон Силуанов заявил, что все решения, которые российский лидер Владимир Путин озвучил во время своего послания Федеральному собранию, будут полностью профинансированы.

Выступление президента России Владимира Путина на послании Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

Он заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, президент признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России от 2012 года в связи с серьёзными изменениями международных отношений.