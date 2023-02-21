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Собянин подписал указ о единых мерах поддержки семей участников СВО

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о распространении мер социальной поддержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев — участников специальной военной операции.
Собянин подписал указ о единых мерах поддержки семей участников СВО
  • РИА Новости

Об этом говорится в его блоге.

«В рядах российской армии бок о бок со своими боевыми товарищами из других регионов сражаются тысячи москвичей. Чтобы они были спокойны за свой тыл, наш долг — окружить их семьи максимальной заботой и вниманием. Помочь с работой, с образованием детей и с уходом для пожилых родственников. Оказать психологическую и правовую поддержку», — заявил Собянин.

Он отметил, что в сентябре прошлого года был утверждён пакет мер социальной поддержки для членов семей мобилизованных москвичей.

«Сегодня президент России Владимир Владимирович Путин объявил о решении сформировать единые подходы по части материального обеспечения всех участников СВО, независимо от их статуса — мобилизованный, контрактник или доброволец», — добавил Собянин.

По его словам, в связи с этим он подписал указ о распространении мер социальной поддержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев — участников СВО.

В начале декабря президент России Владимир Путин заявил, что пострадавшие в ходе проведения спецоперации российские военные выполнили свой долг, задача властей — оказать им всестороннюю медицинскую и социальную помощь.

Также он подписал распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих.

В документе он рекомендовал властям Московской области, Крыма и Севастополя предусмотреть безвозмездную передачу земельных участков военным и членам их семей.

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