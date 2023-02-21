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Врач Сибирский перечислил эффективные способы облегчить симптомы насморка

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Врач общей практики, руководитель терапевтической клиники «Европейского медицинского центра» Владимир Сибирский рассказал, что облегчить симптомы насморка поможет промывание носа солёной водой.
Врач Сибирский перечислил эффективные способы облегчить симптомы насморка
  • Gettyimages.ru

«Очень хорошо помогает промывание носовых ходов солевыми растворами — можно просто солёную воду, можно морскую воду, которая продаётся в аптеках. Гипертонический, то есть высокоосмолярный, раствор солёной воды забирает на себя воду из слизистой, уменьшает отёк слизистой, облегчает симптомы насморка»,— рассказал врач в беседе с «Газетой.Ru».

Также доктор упомянул, что специальные горячие напитки с содержанием обезболивающих, парацетамола, противовоспалительных средств и небольшого количества сосудосуживающего вещества хорошо облегчают симптомы насморка.

Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА» профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.

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