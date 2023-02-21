Лимаренко рассказал об экономическом развитии Сахалина

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал подробности об экономическом развитии региона.

В беседе с телеканалом «Звезда» он отметил, что вопросы развития экономики стали важной частью послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Мы это чувствуем на Сахалине. Сегодня ушли иностранцы и пришли российские специалисты. С новой силой заработали наши шельфовые проекты. Этот год у нас был рекордным по объёмам инвестиций. Что самое удивительное, несырьевые инвестиции составили более 60%, что для Сахалина уникальная ситуация», — сообщил Лимаренко.

По его словам, в регионе также идёт работа по комплексной поддержке семей военнослужащих — участников СВО.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», министр финансов России Антон Силуанов заявил, что все решения, которые российский лидер Владимир Путин озвучил во время своего послания Федеральному собранию, будут полностью профинансированы.

Выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

Он заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, президент признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России от 2012 года в связи с серьёзными изменениями международных отношений.