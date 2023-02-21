Кузнецова рассказала о важности комплексной реабилитации участников СВО

Председатель комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова заявила, что предложения по комплексной реабилитации участников СВО ждали во многих регионах России.

«Этих решений очень ждали, ждали в регионах. Мы ездим по госпиталям, встречаемся в регионах с нашими военнослужащими, с их родителями, с жёнами. И сегодня прозвучали предложения по комплексной реабилитации, причём решения на федеральном уровне, которые все так ждали», — сказала Кузнецова в беседе с газетой «Известия», комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

По словам Кузнецовой, были проведены обсуждения с главами регионов по поводу реализации предложений по комплексной реабилитации участников спецоперации.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», министр финансов России Антон Силуанов заявил, что все решения, которые российский лидер Владимир Путин озвучил во время своего послания Федеральному собранию, будут полностью профинансированы.

Выступление президента России Владимира Путина длилось 1 час 45 минут.

Он заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, президент признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России от 2012 года в связи с серьёзными изменениями международных отношений.