Узнать больше

Росавиация заявила об увеличении числа транзитных полётов через Россию

Короткая ссылка
Росавиация отмечает увеличение количества транзитных полётов через Россию, авиакомпании Юго-Востока и Азии постепенно наращивают объёмы перевозок.
Росавиация заявила об увеличении числа транзитных полётов через Россию
  • РИА Новости

«Росавиация отмечает увеличение количества транзитных полётов. Используя кратчайшие маршруты через территорию России, иностранные авиакомпании Юго-Востока и Азии постепенно наращивают свои объёмы авиаперевозок через воздушное пространство России», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Ранее вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что российские авиастроители должны поставить в течение текущего года два самолёта SSJ New и 26 вертолётов Ми-8 для авиакомпаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить