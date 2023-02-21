Росавиация заявила об увеличении числа транзитных полётов через Россию

Росавиация отмечает увеличение количества транзитных полётов через Россию, авиакомпании Юго-Востока и Азии постепенно наращивают объёмы перевозок.

«Росавиация отмечает увеличение количества транзитных полётов. Используя кратчайшие маршруты через территорию России, иностранные авиакомпании Юго-Востока и Азии постепенно наращивают свои объёмы авиаперевозок через воздушное пространство России», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Ранее вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что российские авиастроители должны поставить в течение текущего года два самолёта SSJ New и 26 вертолётов Ми-8 для авиакомпаний.