Бортников: Россия не давала гарантий безопасности Байдену во время его визита в Киев

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что российская сторона не давала гарантий безопасности президенту США Джо Байдену во время его визита в Киев.

«США действительно уведомляли Россию о визите Байдена в Киев — по дипломатической линии. Гарантий его безопасности мы не давали», — заявил Бортников в интервью Telegram-каналу Shot.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом сообщило, что Соединённые Штаты связывались с Россией незадолго до визита Байдена для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций между ядерными державами.

Байден прибыл в Киев с незапланированным визитом утром 20 февраля.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что цель визита лидера США на Украину заключается в том, чтобы показать, «кто в этом доме хозяин».