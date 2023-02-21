Бортников: Россия не давала гарантий безопасности Байдену во время его визита в Киев
- РИА Новости
«США действительно уведомляли Россию о визите Байдена в Киев — по дипломатической линии. Гарантий его безопасности мы не давали», — заявил Бортников в интервью Telegram-каналу Shot.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом сообщило, что Соединённые Штаты связывались с Россией незадолго до визита Байдена для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций между ядерными державами.
Байден прибыл в Киев с незапланированным визитом утром 20 февраля.
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что цель визита лидера США на Украину заключается в том, чтобы показать, «кто в этом доме хозяин».