Узнать больше

Бортников: Россия не давала гарантий безопасности Байдену во время его визита в Киев

Короткая ссылка
Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что российская сторона не давала гарантий безопасности президенту США Джо Байдену во время его визита в Киев.
Бортников: Россия не давала гарантий безопасности Байдену во время его визита в Киев
  • РИА Новости

«США действительно уведомляли Россию о визите Байдена в Киев — по дипломатической линии. Гарантий его безопасности мы не давали», — заявил Бортников в интервью Telegram-каналу Shot.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом сообщило, что Соединённые Штаты связывались с Россией незадолго до визита Байдена для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций между ядерными державами.

Байден прибыл в Киев с незапланированным визитом утром 20 февраля.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что цель визита лидера США на Украину заключается в том, чтобы показать, «кто в этом доме хозяин».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить