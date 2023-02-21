Политолог Бальбек — о послании Путина: Западу всё объяснили по пунктам

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Сегодня глава государства открыто назвал врагов врагами — этого ждали люди, это полностью оправдано и продиктовано сегодняшними реалиями», — считает политолог.

По его мнению, сегодня Западу всё объяснили по пунктам.

«Дадите ракеты — значит Украина потеряет ещё больше территорий. Начнёте испытание ядерного оружия — значит проведём и мы. И соблюдать договор, на который коллективный Запад плевать хотел, мы тоже не будем», — сказал Бальбек.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Минобороны и госкорпорация «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают Соединённые Штаты.