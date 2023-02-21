Путин: простые граждане России не пожалели тех, кто лишился яхт и дворцов за рубежом

Никто из простых российских граждан не пожалел тех, кто лишился денег, яхт и дворцов за рубежом, заявил президент России Владимир Путин.

«Никто из простых граждан страны не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом», — сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию. RT ведёт прямую трансляцию.