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Путин: Россия обеспечила устойчивость экономической ситуации

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Российские власти обеспечили устойчивость экономической ситуации и не допустили возникновения дефицита товаров, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: Россия обеспечила устойчивость экономической ситуации
  • РИА Новости

«Благодаря совместной работе правительства, парламента, Банка России, субъектов федерации и, конечно же, делового сообщества, трудовых коллективов мы обеспечили устойчивость экономической ситуации», — сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

По его словам, в России удалось сохранить рабочие места, не допустить дефицита, в том числе товаров первой необходимости.

Церемония оглашения послания проходит в столичном Гостином Дворе.

RT ведёт прямую трансляцию.

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