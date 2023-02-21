Путин: Россия обеспечила устойчивость экономической ситуации
- РИА Новости
«Благодаря совместной работе правительства, парламента, Банка России, субъектов федерации и, конечно же, делового сообщества, трудовых коллективов мы обеспечили устойчивость экономической ситуации», — сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
По его словам, в России удалось сохранить рабочие места, не допустить дефицита, в том числе товаров первой необходимости.
Церемония оглашения послания проходит в столичном Гостином Дворе.
RT ведёт прямую трансляцию.