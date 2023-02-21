В АТОР назвали Египет и ОАЭ востребованными турнаправлениями на февральские праздники

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что Египет, Объединённые Арабские Эмираты и Таиланд стали самыми популярными направлениями для российских путешественников в период февральских выходных.

Вместе с тем в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она отметила, что при возросшем спросе цены на туры подорожали на 25—30%.

«Самые востребованные направления: Египет, Арабские Эмираты, Таиланд. Турция вошла в пятёрку, но не в тройку. В Турции сейчас низкий сезон, а люди хотят поехать туда, где тепло. Картина не отличается практически от новогодних праздников», — уточнила Ломидзе.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», в Госдуме заявили о планах способствовать развитию инклюзивного туризма.