Психолог Наумова назвала поход в ресторан приемлемым подарком женщине на 23 Февраля
- AP
Об этом она сообщила в беседе с «Вечерней Москвой».
По мнению психолога, главное — выбрать подарок на праздник исходя из интересов женщины.
«Букеты цветов, сладости, косметологические процедуры, поход в ресторан. Ведь получая звания майора или полковника, дамы не перестают быть женщинами», — сказала Наумова.
Ранее, по информации газеты «Известия», аналитики сервиса SuperJob провели исследование и выяснили, что число мужчин, которые не хотят получать подарки на 23 Февраля, увеличилось на четыре процентных пункта с 2022 года.