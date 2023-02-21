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Психолог Наумова назвала поход в ресторан приемлемым подарком женщине на 23 Февраля

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Психолог Наталья Наумова рассказала, что можно подарить на День защитника Отечества женщинам, которые проходят службу в Вооружённых силах России.
Психолог Наумова назвала поход в ресторан приемлемым подарком женщине на 23 Февраля
  • AP

Об этом она сообщила в беседе с «Вечерней Москвой».

По мнению психолога, главное — выбрать подарок на праздник исходя из интересов женщины.

«Букеты цветов, сладости, косметологические процедуры, поход в ресторан. Ведь получая звания майора или полковника, дамы не перестают быть женщинами», — сказала Наумова.

Ранее, по информации газеты «Известия», аналитики сервиса SuperJob провели исследование и выяснили, что число мужчин, которые не хотят получать подарки на 23 Февраля, увеличилось на четыре процентных пункта с 2022 года.

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