Узнать больше

Исследование: 61% российских туристов будут отдыхать внутри страны на февральских выходных

Короткая ссылка
Страховая компания «Росгосстрах» и сервис Travelata.ru провели исследование с целью выяснить, куда россияне отправятся на отдых на длинных февральских выходных.
Исследование: 61% российских туристов будут отдыхать внутри страны на февральских выходных
  • РИА Новости

Так, 21% опрошенных для путешествий выбрали курорты России, сообщает Life.ru.

Среди зарубежных направлений самыми популярными стали ОАЭ (18%), Таиланд и Египет (по 17%), Турция (14%).

Согласно статистике «Росгосстраха», в праздничные дни 61% россиян будут путешествовать по России, 22% отправятся в другие страны.

В топ российских направлений попали Петербург (17%) и несколько районов Сочи: Адлер (15%), Сочи-Центр (14%), Имеретинский и Красная Поляна (по 8%).

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить