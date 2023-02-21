Исследование: 61% российских туристов будут отдыхать внутри страны на февральских выходных

Страховая компания «Росгосстрах» и сервис Travelata.ru провели исследование с целью выяснить, куда россияне отправятся на отдых на длинных февральских выходных.

Так, 21% опрошенных для путешествий выбрали курорты России, сообщает Life.ru.

Среди зарубежных направлений самыми популярными стали ОАЭ (18%), Таиланд и Египет (по 17%), Турция (14%).

Согласно статистике «Росгосстраха», в праздничные дни 61% россиян будут путешествовать по России, 22% отправятся в другие страны.

В топ российских направлений попали Петербург (17%) и несколько районов Сочи: Адлер (15%), Сочи-Центр (14%), Имеретинский и Красная Поляна (по 8%).

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.