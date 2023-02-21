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Доцент Магомедов напомнил, что ставить телефон на зарядку на всю ночь нежелательно

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Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА доцент Шамиль Магомедов рассказал, что привычка ставить телефон на зарядку перед сном на всю ночь может привести к перегреву устройства и быстрому износу аккумуляторной батареи.
Доцент Магомедов напомнил, что ставить телефон на зарядку на всю ночь нежелательно
  • Gettyimages.ru

Об этом он сообщил в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, срок действия батареи измеряется не временными показателями, а количеством циклов заряда-разряда.

«Стандартная батарея рассчитана на 500—600 циклов, после чего возникает заметный процесс деградации. Деградация относится к явлению, при котором у батареи теряется возможность удержания заряда за счёт снижения её ёмкости. Таким образом, при достижении максимального уровня заряда устройство перестанет заряжаться. Но в случае, когда заряд опустится ниже 100%, зарядка возобновится, то есть это способствует процессу деградации аккумулятора», — объяснил он.

Также к сокращению срока службы приводит перегрев аккумулятора. 

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