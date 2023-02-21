Доцент Магомедов напомнил, что ставить телефон на зарядку на всю ночь нежелательно
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Об этом он сообщил в беседе с «Газетой.Ru».
По словам эксперта, срок действия батареи измеряется не временными показателями, а количеством циклов заряда-разряда.
«Стандартная батарея рассчитана на 500—600 циклов, после чего возникает заметный процесс деградации. Деградация относится к явлению, при котором у батареи теряется возможность удержания заряда за счёт снижения её ёмкости. Таким образом, при достижении максимального уровня заряда устройство перестанет заряжаться. Но в случае, когда заряд опустится ниже 100%, зарядка возобновится, то есть это способствует процессу деградации аккумулятора», — объяснил он.
Также к сокращению срока службы приводит перегрев аккумулятора.
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